Ventola: “Juve surclassata dal Napoli, Conte ora fa anche possesso e tanti gol”

Nel corso del podcast 'Viva el futbol', l'ex attaccante Nicola Ventola ha commentato Napoli-Juventus: "Nel primo tempo la Juve non faceva mai uscire il Napoli, Kolo Muani su Lobotka, era alta e fraseggiava arrivando in porta. Nel secondo tempo però… non puoi fare quel secondo tempo lì! Il Napoli nel secondo tempo ha surclassato la Juventus per fame, ritmo, intensità. Non puoi subire in quel modo.

Il Napoli ha l'ossessione di Conte, non ce l'hanno in tanti. Lui riesce anche a cambiare modulo, faceva pochi gol ed ora inizia con l'Udinese anche a fare possesso palla e tanti gol, cambia i suoi giocatori ed anche se stesso con grande velocità”.