Ventola: "Primo tempo bruttissimo, l'Empoli meritava di fare due gol"

"Napoli? Primo tempo bruttissimo anche per merito dell'Empoli che meritava due gol. Non si arrivava sulle seconde palle, Lukaku non ti teneva palla, prendevi le imbucate". Così Nicola Ventola, ex attaccante, al podcast Viva el Futbol. "Però ricordate cosa dissi? ll Napoli non lo vedremo calciare tanto, ma sarà cinico e vincerà anche quando meriterà di pareggiare. Conte ha avuto le palle di capire che anche se ti chiami Lukaku devi uscire perché non sei efficace.

La partita si poteva sbloccare solo su rigore. Non voglio pensare che se manca Lobotka il Napoli fatica a creare, intanto senza rigore la gara finisce 0-0. Due passi indietro da parte del Napoli, ma vinci e sei primo senza subire gol".