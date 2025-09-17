Ventola: "Sono scioccato da Conte, avete visto cosa ha fatto?"

Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Viva el Futbol per commentare l'inizio di campionato del Napoli: "Non è un caso che le due prime in classifica sono quelle che non hanno cambiato allenatore. Si vede il lavoro. Quello che mi sorprende del Napoli è che ho visto una squadra che ha vinto lo scudetto ma ora nelle nuove partite sono scioccato per come Conte ha cambiato identità alla squadra.

Vedi Kdb che con o senza palla fa cose diverse, McTominay non si inserisce più centralmente ma da sinistra, quindi in poco tempo le idee dell'allenatore hanno fatto vedere cose nuove. Il Napoli fa risultati con un bel gioco. Sono davvero sorpreso. Mi aspettavo un Napoli forte ma vedere quello che sto vedendo è davvero sorprendente. E' come se i nuovi acquisti stessero lì da tre anni".