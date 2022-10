Ventola: “Toccatevi le pa**e cari napoletani, ma secondo me può essere l’anno buono”

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch: “Osimhen? La voglia con cui è entrato nelle ultime due partite è merito di Spalletti e secondo me sarà lui il titolare. Il Napoli gioca sempre bene, gioco e singoli vanno alla grande. Le avversarie, tipo il Bologna, possono anche giocare bene ma contro questo Napoli poi perdi sempre. Non so se durerà, ma vedo tanti giocatori e varianti importanti. Toccatevi le palle cari napoletani, ma secondo me può essere l’anno buono”.