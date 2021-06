Ventura: "Insigne si troverà bene con Spalletti, il precedente Totti è diverso"

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno nel Cuore' su 1 Station Radio: "Spalletti l’ho lanciato come calciatore prima alla Virtus Entella e poi allo Spezia. Ma quelli erano altri tempi, avevamo un rapporto di amicizia oltre che professionale. Amicizia che è durata nel tempo.

Spalletti come allenatore? Il Napoli ha trovato un allenatore affamato e Spalletti ha trovato una rosa molto competitiva. Credo che sarà un buon connubio per entrambi. Il Napoli quest’anno ha pagato oltre misura gli infortuni di Mertens ed Osimhen e questo ha influito sui punti in classifica. Poi c’è stato il caos tra società ed allenatore che non ha dato serentià all’ambiente. Sono convinto che Gattuso sarebbe riuscito a centrare la Champions senza tutti questi infortuni e questi problemi, Detto ciò sono sicuro che Spalletti farà sicuramente bene nella piazza azzurra.

L’operato di Rino giudicato troppo frettolosamente? Quando si rompe il feeling è difficile andare avanti insieme. Probabilmente anche con la qualificazione in Champions il tecnico calabrese sarebbe andato via. Sono del parere che quest’anno sia stato l’anno migliore della carriera di Gattuso come tecnico.

Insigne? È il calciatore italiano più forte. Lorenzo ha fatto benissimo con Sarri ma anche con Gattuso. Credo che si troverà bene anche con Spalletti. Luciano sa che è una pedina importantissima.

Il precedente di Totti? Il caso Totti nasce da un problema di tipo anagrafico ma non è mai stata messa in discussione la sua qualità sia a livello tecnico che tattico.

Nazionale? Siamo tra le candidate che potranno fare bene in questo Europeo. Sicuramente tra le prime quattro. Hanno fatto un percorso molto importante. È una squadra con tanti giovani, ma con un importante esperienza a livello Nazionale. Jorginho ha vinto la Champions quest’anno. Mi trovo d’accordo con Bonucci, quando dice che nelle altre nazionali prevalgono i singoli, mentre nell’Italia esiste un gruppo molto forte e coeso”.