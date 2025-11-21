Borghi: "Conte ha sbagliato comunicazione a ogni livello! Altro che Mou, ha attaccato l'interno"
Stefano Borghi, giornalista e telecronista, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio e si è soffermato anche su Napoli-Atalanta: "Questa partita pesa tanto per il Napoli, per quello che ha detto Conte e non solo dopo Bologna, già nelle settimane precedenti ha cominciato a salire di pressione e temperatura, già dal post-Inter. C'è da congiurarsi nell'ambiente Napoli. I giocatori devono assumere il fatto che non basta quello che hanno fatto, l'allenatore deve assumere il fatto che la comunicazione avuta nelle ultime settimane non è stata positiva, a nessun livello.
Si parlava di comunicazione Mourinhista, invece no. Mourinho faceva il "noi contro tutti", Conte qua si è isolato. Non ha attaccato l'esterno, ma anche l'interno. Io ero a fare Napoli-Eintracht e vedevo una squadra che non si riempiva e non andava addosso alla partita, cosa che abbiamo visto fare a tutte le squadre di Conte sempre, se non quando hanno cominciato a finire. Conte deve capire questa cosa perché o decide che non può farci davvero niente e molla, ma secondo me sbaglierebbe; oppure deve starci dietro e deve trovare delle soluzioni tecniche".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
