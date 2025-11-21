Dalla Bona: "Dopo quel gol ho capito cosa significasse giocare a Napoli"

Sam Dalla Bona, ex centrocampista del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport della sua avventura in azzurro e ha ricordato il famoso gol al Treviso nel 2006 al vecchio San Paolo: "Ancora oggi me ne parlano. Ho segnato diverse reti in carriera ma quella è stata la più bella ed emozionante. L'urlo del San Paolo, la gioia della città e poi i tifosi che di quel gesto hanno parlato per un anno intero: in quell'istante ho veramente capito dov'ero arrivato, dove stavo giocando".

Napoli è anche un rimpianto?

"Non ho mai realmente capito perché è finita. Avevo segnato contro la Lazio in coppa a fine anno, poi per me non c'è stato più posto, non so se per motivi societari o tecnici. Però di Napoli conservo un bel ricordo".

Con De Laurentiis, nel frattempo, sono arrivati due scudetti.

"Già allora era avanti per idee, pareri e visioni del calcio".