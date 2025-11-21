Hernanes: "Neymar? Sarebbe stato l'ideale per il Napoli in un solo caso"

Hernanes, ex calciatore e talent di Dazn, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli ha bisogno dei gol di Hojlund, sappiamo che quando ci si ferma per infortunio bisogna riprendere la forma. La Serie A è un campionato difficile, ma l’attaccante azzurro ha bisogno anche dei suoi compagni. Ad Hojlund piace attaccare lo spazio, contro la Fiorentina è stato servito da un grande assist di Spinazzola, per lui bisogna giocare così. E’ chiaro che può sentire la mancanza di De Bruyne che è un maestro di questi passaggi.

Neymar al Napoli? Se fosse stato in buone condizioni sarebbe stato un giocatore ideale, vive di magie. Il derby di Milano è una delle partite più importanti del mondo, si scende in campo con la cattiveria agonistica giusta, l’aria che si respira è diversa e può condizionare il prosieguo della stagione.

La Nazionale italiana non è più una squadra di campioni, i play off riflettono il momento attuale degli azzurri. Brasile? Sono contento di Ancelotti, mi ha sorpreso molto la sua umiltà e la sua capacità di sapersi inserire subito in un gruppo come quello brasiliano”.