Ventura: “Osimhen la sorpresa di questo campionato. La sua assenza ha pesato sulla classifica”

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Di Osimhen penso ciò che dicevo a inizio stagione, ossia che è un giocatore che può ribaltare delle situazioni in un contesto come quello del Napoli, in cui c'è tanta tecnica. La profondità che dà Osimhen prima non c'era nel Napoli. Ero convinto che potesse essere la sorpresa del campionato, ma l'infortunio l'ha bloccato e questo ha pesato anche sulla classifica del Napoli".