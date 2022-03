Ventura punge: "Io abbandonato dopo la Svezia, Mancini è stato sostenuto"

L’ex ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, si è così espresso al Corriere della Sera

L’ex ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, si è così espresso al Corriere della Sera: “Ho superato l’eliminazione. Servono riforme, non parole. Mi lasciarono solo dopo la Svezia, Mancini fa bene a continuare. Gli ho scritto un messaggio dopo il successo degli Europei, gli ho fatto i complimenti. Gravina dopo la sconfitta a Palermo gli era vicino, gli ha dato sostegno.

I gol? Nelle prime quattro squadre di Serie A non c’è nessun attaccante italiano, segno che qualcosa non va. Il calcio italiano si è fermato sul piano delle idee, dopo Gasperini e Sarri non c’è stato molto altro”.