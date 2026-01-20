Vergara a Sky: "Porto fame e napoletanità! L'urlo-Champions solo da raccattapalle finora..."
TuttoNapoli.net
Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport prima del match di Champions League contro il Copenaghen: "L'urlo della Champions lo sentivo già quando ero raccattapalle, ma viverlo da giocatore sarà più emozionante".
Cosa porterai in campo? "Porterò la fame e la napoletanità, visto che i tifosi sono arrivati in tantissimi: sarà ancora più facile, perché mi daranno una mano".
