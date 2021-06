Vergassola su Spalletti: "Bravissimo nel preparazione tattica delle partite. Saprà valorizzare Insigne"

Nel corso de 'Il Sogno nel Cuore' su 1 Station Radio, Simone Vergassola, ex calciatore della Sampdoria ha parlato di Luciano Spalletti: “Ho avuto il piacere di avere Spalletti al suo primo anno di Serie A, io ero giovanissimo. Si vedeva già che sarebbe diventato un allenatore di livello. È uno che ha tanta voglia e riesce a trasmetterla alla squadra. Molto bravo nel preparare le partite a livello tattico, ti fa lavorare sui pregi ed i difetti degli avversari in maniera tale da essere pronti a fargli male. Il suo carattere non deve interessare a nessuno, perché è un professionista esemplare. Ha un carattere forte e può sembrare scontroso con la stampa, ma con i suoi calciatori non è così. Napoli è una piazza calda ed esigente che chiedeva un allenatore in grado di coinvolgerla, e lui sarà sicuramente in grado di farlo tramite le idee di gioco e le prestazioni.

Insigne come Totti? Alla prima esperienza di Luciano in giallorosso, il capitano ha vinto la scarpa d’oro, alla seconda era alla fine della carriera. Lorenzo è all’apice della carriera, sono sicuro che il mister lo valorizzerà ancor di più”.