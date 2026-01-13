"Vergognatevi!", furia Conte a San Siro: i retroscena dal Bordocam di DAZN

Lo speciale Bordocam di DAZN ha mostrato il dietro le quinte di Inter-Napoli, svelando dialoghi e reazioni chiave. Sul gol dell’1-0, Mkhitaryan chiede il giallo per McTominay, ma il quarto uomo chiarisce che col vantaggio non è prevista ammonizione.

Molto discusso il contatto Juan Jesus-Thuram: il difensore spiega a Doveri di arrivare prima sul pallone, l’arbitro chiarisce la dinamica a Lautaro, mentre Thuram protesta parlando di intervento “da giallo, anche da rosso”. Dopo l'1-1 di McTominay, Conte spiega a Juan Jesus e Matteo Politano: “Non perdiamo le certezze, quando si può giocare andiamo!”. All’intervallo è il difensore brasiliano nel tunnel a spiegare l’episodio con Thuram: “Non potevo fare niente, arriva velocissimo e il piede non lo potevo togliere”.

Step on foot Rrahmani-Mkhitaryan. Il primo ad accorgersene è Aleksandar Kolarov, con Cristian Chivu che va dal quarto uomo a dirgli che è rigore. Juan Jesus tocca un paio di volte Mkhitaryan a terra, con l’armeno che risponde “È rigore, è rigore”. Arriva Thuram a spingere Juan Jesus, poi Milinkovic-Savic e Lautaro Martínez a separarli.

Furia di Conte. Il tecnico del Napoli viene espulso dopo l’assegnazione del calcio di rigore. Non si accorge che c’è un check del VAR e prepara un cambio con Mathías Olivera. Sul maxischermo appare il controllo VAR, con Kolarov che chiede spiegazioni al quarto uomo. Doveri spiega la situazione al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, mentre dalla panchina del Napoli Conte ascolta la spiegazione del quarto uomo Colombo: “Non scherzate”. Rrahmani dice: “È così il piede”, ma Doveri assegna il rigore. In quel momento Conte urla di tutto prima di calciare un pallone con rabbia verso la curva.

Di Lorenzo si rivolge a Doveri: “Prima va a contrasto sulla palla e poi appoggia il piede, ma cosa bisogna fare in area?” – l’arbitro però lo lascia sul posto per andare ad espellere Conte, che lancia la bottiglietta prima di avvicinarsi a Colombo – prima di rispondergli “Lo anticipa Mkhitaryan”. “Ma dove? Vanno tutti e due sulla palla”. Mentre esce dal campo Antonio Conte – che andrà a sistemarsi dietro una balaustra da dove vedrà la restante parte del match: “Mi è stato detto che potessi guardarla da qui”, spiegherà l'allenatore – urla: “Vergognatevi!”.

La carica di McTominay. Il Man of the Match, grazie alla sua doppietta decisiva per il 2-2, prova a caricar i suoi compagni dopo aver segnato il secondo gol: “Andiamo a vincere!”.