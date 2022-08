Verona, Cioffi su Simeone: "Deve andare dopo quello che ha dimostrato, è giusto per lui"

Nel corso della sua conferenza stampa di ieri, il tecnico dell'Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato del futuro di Simeone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua conferenza stampa di ieri, il tecnico dell'Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato del futuro di Simeone: "Giovanni è un giocatore in partenza. Se parlo non da allenatore Verona è giusto che vada a confrontarsi con un calcio diverso. In 6-7 anni ha fatto 50-60 gol. Deve andare! Deve andare per lui, poi se rimane io sono il primo a fare i salti di gioia perché alza la competizione davanti".