Verona, il ds: "Napoli tra le big europee, sarà dura ma bello! Su Tutino..."

Tony D'Amico, direttore sportivo del Verona, prossimo avversario del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “L’Hellas sta bene, stiamo facendo un buon lavoro, la squadra segue il mister, un allenatore importante, e siamo molto contenti di lui. Riesce a ottenere tanto dai giocatori. Siamo già proiettati alla partita di sabato, sarà difficile affrontare il Napoli, tra le migliori squadre europee, sarà un impegno difficile ma bello. Abbiamo cambiato molti giocatori, dobbiamo migliorare.

Fatti pochi gol? I dati sono indiscutibili, in questo momento è così, ma in ogni partita abbiamo avuto buone occasioni, come con la Juve o col Milan, e ci sono state varie opportunità per segnare. Tante volte non ci riusciamo per centimetri, ma la squadra ha sempre creato. E poi siamo nuovi, abbiamo cambiato tanto. Non possiamo che migliorare. In questo momento c'è applicazione e compattezza difensiva. Siamo appena all'inizio. Restiamo umili e non perdiamo entusiasmo. Serve ambizione e coraggio per affrontare questo campionato e lottare fino alla fine contro squadre ovviamente più forti di noi.

Tutino? Il ragazzo è partito benissimo, ha grandi qualità. Ora è in una fase di alti e bassi ma è un ragazzo con grandissime qualità, è un giocatore che vede la porta e quindi siamo convinti che ci darà una grande mano.

Scudetto? Fino alla fine il Napoli lotterà per lo scudetto, nelle gare di Cagliari e Torino avrebbe meritato di più. Fino alla fine sarà lotta con Juve e Inter”.