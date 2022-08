Verona, la resa di Cioffi: "I miei giocatori vanno aiutati, col Napoli non ci sono riuscito"

Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, ha parlato dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli ai canali ufficiali del club, chiedendo a gran voce una mano

Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, ha parlato dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli ai canali ufficiali del club, chiedendo a gran voce una mano dal mercato considerando le tante cessioni in ponte e già adoperate dalla società: "C'è stata la reazione e l'approccio è stato giusto. Poi arrivi in dei momenti chiave della partita dove i ragazzi vanno aiutati. Io credo molto nei miei giocatori e penso che vadano aiutati e contro il Napoli non riuscivo a farlo. Per 60 minuti sono contento e poi...abbiamo bisogno di aiuto".