Verona, Magnani: "Col Napoli dovremo far valere tutto ciò che è mancato col Cesena"

"Serviranno tanta attenzione e cattiveria agonistica, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto".

Dopo il ko in casa di ieri col Cesena e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il difensore del Verona Giangiacomo Magnani ha parlato a hellasverona.it: "Quella di questa sera è una partita da cui dobbiamo imparare. La rivedremo e la analizzeremo per capire le tante cose che non sono andate.

La partita col Napoli spero si affronterà diversamente da quella di stasera. Troveremo una squadra di grandissimo valore e dovremo far valere tutto ciò che oggi ci è mancato. Serviranno tanta attenzione e cattiveria agonistica, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto ed è quello che la nostra gente ci chiede”.