Verona, Serdar: "Col Napoli dobbiamo giocare come con l'Atalanta, sarà dura ma daremo tutto"

Dopo la sconfitta contro il Torino, il centrocampista del Verona Suat Serdar ha parlato ai canali ufficiali del club: "E' stata una partita difficile. Ci aspettavamo almeno un pareggio ma il Torino - ha esordito il calciatore gialloblù - ha giocato molto bene e abbiamo subito dei gol. Oggi non è andata. Dobbiamo migliorare e giocare meglio queste partite".

Il focus poi è andato al calendario con gli scaligeri che avranno due partite molto impegnative alle porte come Napoli e Lazio. "Dobbiamo dare il 100% nelle prossime partite contro Napoli e Lazio che - ha concluso Serdar - saranno molto difficili. Dobbiamo fare bene come abbiamo fatto contro l'Atalanta. Solo in questo modo riusciremo a portare a casa il risultato".