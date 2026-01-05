Verona, Serdar: "Col Napoli dobbiamo giocare come con l'Atalanta, sarà dura ma daremo tutto"
Dopo la sconfitta contro il Torino, il centrocampista del Verona Suat Serdar ha parlato ai canali ufficiali del club: "E' stata una partita difficile. Ci aspettavamo almeno un pareggio ma il Torino - ha esordito il calciatore gialloblù - ha giocato molto bene e abbiamo subito dei gol. Oggi non è andata. Dobbiamo migliorare e giocare meglio queste partite".
Il focus poi è andato al calendario con gli scaligeri che avranno due partite molto impegnative alle porte come Napoli e Lazio. "Dobbiamo dare il 100% nelle prossime partite contro Napoli e Lazio che - ha concluso Serdar - saranno molto difficili. Dobbiamo fare bene come abbiamo fatto contro l'Atalanta. Solo in questo modo riusciremo a portare a casa il risultato".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
1 Da 0 a 10: le cinque cessioni, il clamoroso ritorno, l’incredibile colpo a 0 e il gesto d’amore di Mazzocchi
Prossima partita
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
In primo piano
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com