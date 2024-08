Verona, Zanetti a Sky: “Orgoglioso dei miei ragazzi. Noi al massimo mentre il Napoli non lo è ancora”

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli: "Non mi ero immaginato questo esordio, avevo chiesto ai ragazzi di fare una grande prestazione, il risultato viene dopo. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno tirato fuori una prestazione incredibile, sono davvero orgoglioso di essere il loro allenatore".

Nel secondo tempo è uscita fuori la qualità. “Hanno capito che possono rischiare, avevano preso una sberla in Coppa Italia, dopo una partita pessima, oggi hanno fatto una prestazione straordinaria, perché ci abbiamo messo la testa. E’ sempre importante partire bene in campionato”.

Conosceva già i vari Livramento e Mosquera? “Non li conoscevo prima del ritiro, in video sembrano buoni giocatori che giocavano in campionati diversi. Ho visto subito che avevano grande fame, poi dal punto di vista tecnico dobbiamo fare passi i avanti. Oggi hanno dimostrato sul campo il loro valore, ora si devono confermare".

Differenze con le altre tue esperienze? "La prima differenza è che alleno in uno stadio incredibile con tifosi straordinari da pelle d’oca. Non dobbiamo sedersi su questo risultato, abbiamo fatto il nostro massimo mentre il Napoli non è al suo massimo. Dobbiamo costruire la base perché tanti ragazzi non parlano nemmeno italiano e non è semplice”.