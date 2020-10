Vice-Ministro Sileri: "Col virus si può convivere, guardiamo al futuro"

"Con il virus si può convivere. A febbraio e marzo si pensava che non si poteva uscire dall'emergenza". Lo ha detto il viceministro per la Salute, Pierpaolo Sileri, in video conferenza ai lavori de La Sicilia post Covid-19 a Catania. "Organizzare la sanità - si legge su Corriere.it - significa guardare al futuro con gli investimenti. Dobbiamo guardare al futuro investendo sulla rete ospedaliera e nella tecnologia. Italia ha una industria sanitaria importantissima che è un modello per il mondo".