Vice-Pres. Udinese: "Tantissimi club interessati a De Paul, per ora solo chiacchiere"

Ormai chiaro ed evidente l'interesse della Ssc Napoli per Rodrigo De Paul dell'Udinese terzo nome della lista movimenti di Cristiano Giuntoli già a lavoro per chiudere le prime trattative. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Si è appena conclusa una stagione straordinaria per De Paul che va al di là della posizione in classifica della squadra. Tuttavia non sono solo tre i club interessanti al giocatore (Napoli, Inter e Milan, ndr) ma al momento si tratta solamente di chiacchiere, nulla di fatto e non appena ci saranno sviluppi la società li svelerà".