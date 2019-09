Vicepres. Uefa: "Liverpool? Mi auguro che i tifosi napoletani siano sportivi e non ci siano incidenti"

Michele Uva, vicepresidente UEFA, alla vigilia della due giorni di Champions League è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutte le italiane hanno la potenzialità per superare almeno i gironi. Sono anni che non portiamo quattro squadre agli ottavi, potrebbe essere il momento giusto. Molto dipenderà anche dalle avversarie, che hanno rinforzato comunque i propri organici. L'augurio è che tutte superino il girone, poi le più importanti potranno anche proseguire".

NAPOLI - "E' un bene cominciare con questa partita col Liverpool. L'esperienza internazionale di Ancelotti deve portare un valore aggiunto, la squadra è rafforzata. Io mi auguro solo tutti i tifosi italiani, soprattutto del Napoli, sappiano vivere il pre-partita con grande senso di sportività. Mi auguro solo che non ci siano incidenti prima e dopo la partita. E' un augurio che faccio da sportivo".

SAN PAOLO - "Sapevamo che grazie alle Universiadi si sarebbero fatti i lavori. Sono stati potenziati i servizi igienici, lo stadio s'è abbellito, ma il Napoli deve avere uno stadio all'altezza delle sue capacità sportive. Sperando che tutti lavorino nella stessa direzione".

RAZZISMO - "C'è rammarico. Quello che accade sui campi si riflette velocemente a livello internazionale. In passato è successo con Koulibaly e tanti altri calciatori. Si tratta di educazione, che purtroppo non alberga nelle teste di tutti. Questo non vuol dire che non si possa fare qualcosa a livello di sistema".