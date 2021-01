VIDEO - "100 gol? Sogno di vincere, non il gol", rivedi le parole di Insigne verso Juve-Napoli

Giornata di vigilia ieri in casa Napoli, con la crescente attesa per la sfida in Supercoppa contro la Juventus di Andrea Pirlo. Il capitano partenopei Lorenzo Insigne, grande protagonista dell'ultimo match in campionato contro la Fiorentina, ha espresso i propri desideri in conferenza stampa: "Sogno più la vittoria che il 100esimo gol. È importante arrivare alla vittoria, a prescindere dal fatto che faccio gol o meno". Rivedi il video con le parole di Insigne!