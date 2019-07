VIDEO - Ancelotti soddisfatto dal mercato: "Alla nostra altezza, ma aspettiamo la fine..."

Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa odierna, si è espresso anche sul mercato fatto fin qui dal Napoli, in attesa chiaramente del 2 settembre, data della fine di questa sessione.

Mercato a livello della Juve? "Mercato a livello del Napoli. Stiamo lavorando per cercare di migliorare la squadra vista l'anno scorso e le nostre caratteristiche. Per ora le cose sono andate bene, ma dovremo aspettare la fine del mercato per fare una valutazione precisa. Al momento sono molto soddisfatto".