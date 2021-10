VIDEO - Chiariello: "Il Napoli mi meraviglia per una capacità che possiede"

Nel corso di ‘Tutti in Europa’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli in Europa League contro il Legia Varsavia: “Grande risultato, di grande sofferenza. Ci è voluta una vera magia di Lorenzo Insigne per mettere tutto in discesa. Si è visto che Osimhen cambia gli equilibri, perché il suo ingresso è stato determinante. A me il primo tempo non mi è affatto dispiaciuto ed ho visto un Mertens vivo.

Il Napoli aveva un problema enorme: giocava con l’ala zoppa perché Juan Jesus non ha mai superato la metà campo, giocava alla difesa del fortino il Napoli giocava con la difesa a tre e mezzo con Di Lorenzo andava e con Juan Jesus che rimaneva. A centrocampo si vedeva che Demme non ha ancora la gamba fluida ed ha bisogno di minutaggio. Però poi si vede che il Napoli ha questa grande qualità, quando mette cinque cambi fa la differenza. E Spalletti è molto bravo nella gestione dei cambi.

Alla fine una vittoria netta, perché il Napoli ha avuto una supremazia schiacciante contro una squadra che mi ha sorpreso. Devo essere sincero mi aspettavo un Legia più scarso, non mi è dispiaciuto affatto la squadra polacca. Però devo dire che questo è un Napoli che mi meraviglia per la capacità di tenere la partita in ogni momento e di lettura. E’ un Napoli convincente soprattutto sul piano della mentalità”.