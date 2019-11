VIDEO - Chiariello: "Senza Champions -60mln e bisognerà vendere per ripianare, non per comprare"

Nel corso del suo editoriale su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del momento del Napoli e dei risvolti in caso di mancata cessione: "E' il momento più grave della stagione ADL. Il Napoli è settimo, aspetta di capire cosa faranno le grave, ma rischia dopo 12 gare il -5 o -6 non dalla prima, ma dalla zona Champions. Chi ha cantato 'vinci solo tu' non ha capito niente, senza Champions perderemmo tutti, sarebbe un disastro di proporzioni bibliche perché il club si ritroverebbe di colpo un -60mln a bilancio che potrebbe colmarsi solo con la cessione dei ribelli, un film già visto con l'addio di Garella, Ferrario, Bagni, Giordano, che erano a fine corsa. Ora si parla di Insigne, Koulibaly, Allan, Mertens, Callejon, ovvero l'ossatura della squadra. Partiranno, lo strappo c'è stato ed è irreversibile, ma questi soldi non potranno essere usati sul mercato ma per le perdite e scenderemo di livello mentre le altre cresceranno.

Diventeremo la Lazio, non più quelli del secondo posto che non basta più. Non attaccatevi all'arbitro, anche i bambini hanno visto un Napoli che non c'è più. E' una piccola squadra, Koulibaly ha salvato il secondo tempo, Zielinski da solo regge il centrocampo perché il principe Fabian è scomparso ed i terzini che devono fare... lo volete da Hysaj che gioca pure a sinistra. L'unico fuoriclasse del Napoli era il gioco. Ora col migliore allenatore del mondo, perché quello di prima veniva definito provinciale, qusto ha i tituli, ma ce li ha a casa sua, ha distrutto un giocattolo perfetto. Cosa ci ha dato! Se non si chiamasse Ancelotti ora allenerebbe la Viterbese. Prendetevela con i giocatori, fate come vi pare, ma la realtà è che la squadra non c'è. La società deve prendere provvedimenti seri, senza guardare i nomi, per salvare la stagione".