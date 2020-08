VIDEO - Conte, parole d'addio: "Non sono pentito, ne è valsa la pena fare un'esperienza all'Inter"

Parole d'addio per Antonio Conte, oltre a Sky anche nella conferenza stampa dopo il ko in finale di Europa League. Di seguito un estratto e di seguito il video inerente.

Ti sei pentito di essere tornato in Italia?

“L’Italia è casa mia, a prescindere da tutto non potrei mai pentirmi del fatto di essere tornato perché ne è valsa la pena. A prescindere da quello che accadrà. Ho fatto un’esperienza incredibile in questo club e ringrazio in tutto questo gli interisti veri e anche la Curva per avermi sempre supportato. Non era semplice da ‘nemico’, sportivo sempre. Quindi non posso dire di essermi pentito. Ho vissuto un’esperienza importante in club che ha fatto la storia come Juventus o Milan”.