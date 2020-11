VIDEO - Del Genio: "ADL, che ingenuità sms ad Agnelli! Non ha capito chi ha di fronte"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato anche sulla lealtà del Napoli dopo la sentenza: "De Laurentiis quando manda l'sms ad Agnelli (per il presidente della Juventus per concordare un rinvio della gara dopo i casi covid ed il rischio focolaio, ndr) fa un errore ingenuo, un errore però macroscopico. Non capisce uno come lui con chi ha a che fare. Però dobbiamo dire che sarà uno che spara cose pericolose, avrà tutti i difetti di comunicazione, ma in 50 anni da imprenditore non è mai stato coinvolto in una vicenda, nessun presidente ha una situazione come la sua. Da 17 anni nel calcio il Napoli è pulito ed immacolato mentre ci sono scandali continui su tanti club. Ricordiamo chi è il Napoli in merito proprio alla lealtà sportiva, falsi e bugiardi che non siete altri!"