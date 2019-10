VIDEO - Inter, Conte: "Giocano sempre gli stessi, squadra stanca e preghiamo per evitare infortuni"

In conferenza stampa dopo il pari interno col Parma, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato della sua preoccupazione per la rosa corta: "E' la terza gara in sei giorni e giochiamo sempre con gli stessi. Mi dispiace, ma un po' preoccupato lo sono. Le valutazioni bisogna farle anche extra-campo per capire cosa si può fare per migliorare. Già ieri ero preoccupato, ma già prima di Sassuolo e Borussia. I giocatori sono sempre gli stessi e si aggiungono problematiche per diversi giocatori. Perciò mi sembra di sognare quando sento certi discorsi. Dobbiamo sperare che tutto vada bene, farci un segno della croce sugli infortuni. Non muovo una critica alla società, è l'inizio di un percorso, in campo e fuori. Ora giochiamo di nuovo, poi di nuovo e poi c'è Dortmund ed i giocatori sono sempre questi".

Ed ancora: "In panchina avevamo Asamoah che mostrava problemi al ginocchio, de Vrij l'ho rischiato nonostante il dolore al pube, Vecino è tornato dalla Nazionale con un fastidio al bicipite. Tutte le situazioni ci devono portare a delle riflessioni. Sento fare certi discorsi che mi vengono i peli dritti così. Questi ragazzi sono eccezionali, hanno dato tutto dopo il black out nel primo tempo. Lo capisco, può subentrare la fatica difficile da gestire".