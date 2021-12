VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Abbandonato ogni sogno scudetto, non ci sono giustificazioni"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale il ko intero del Napoli contro lo Spezia: “Terza sconfitta consecutiva in casa. Passi per l’Atalanta, questa sera certifichiamo prima di Natale l’abbandono di ogni sogno scudetto al di là dei punti che il Napoli ha. Se una squadra per in casa in rapida successione con Empoli e Spezia, senza fare gol, non può aspirare al titolo. Quindi questa sera, quella speranza che era rifiorita a San Siro con la vittoria sul Milan viene completamente mesta in una cesta con quella famosa frase nota a Napoli: ‘Vinceremo l’anno prossimo’. La fortuna del Napoli è che hanno frenato Atalanta, Fiorentina e Roma e quindi la zona Champions vede solo l’irrompere della Juventus che si porta a -4 dall’Atalanta e -5 dal Napoli. L’Inter non ha rivali, perché il Milan che è andata a vincere a Empoli non sembra attrezzata per fermare la marcia della squadra di Inzaghi. Doveva essere il Napoli, la vittoria di Milano doveva essere replicata.

Non ci sono alibi e giustificazioni, possiamo discutere dei cambi, degli infortuni, della sfortuna con 180 tiri in porta, la verità è che il Napoli stasera non ha saputo dimostrare di essere una grande squadra. Stasera abbiamo visto cose inenarrabili, Lozano che a porta vuota si mangia un gol fatto, in generale non accamperei scuse, neanche quella dell’arbitro. Sento dire che c’era un rigore per un fallo di mani in area, non rendiamoci ridicoli. Stasera c’è solo da restare sbigottiti davanti a una stagione, che poteva essere davvero piacevole, buttata letteralmente via. Tra l’altro la Coppa d’Africa si farà e quindi il Napoli giocherà senza Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas. Il Napoli quindi si appresta ad un periodo molto difficile, si lecca le ferite fino all’Epifania e poi ci sarà la Juve che cercherà di accorciare sulla zona Champions, partita molto difficile. Al Maradona ha pareggiato col Verona e perso con Empoli e Spezia, su nove punti ne ha fatti solo uno. Quindi nessun alibi alla squadra, al tecnico e alla società, perché una squadra che è arrivata ad un passo dalla prima in classifica non può sprecare tutto così. Sembra la maledizione di Natale, l’anno scorso il pari all’ultimo minuto di Insigne contro il Torino, quest’anno lo Spezia che replica l’anno scorso e viene a vincere a Napoli. Una squadra che ha vinto sapendo di avere l’allenatore con le ore contate, e la cosa grave è che non ha rubato nulla”.