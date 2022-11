VIDEO - L’editoriale di Chiariello: “Il Napoli crollerà? Chiederò la bolletta a Desailly. E’ disonestà intellettuale!”

C’è solo un signore, Luciano Spalletti, che dice una cosa diversa.

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale: “Uno come D’Onofrio, narcotrafficante viene nominato Commissario degli arbitri, e ora non è che Trentalange se ne assume la responsabilità e Gravina si dimette. Nessuno sa niente, oggi leggiamo le accuse che si lanciano a vicenda. Ma quando ci decidiamo ad azzerare questi vertici che ormai rappresentano solo sé stessi e le loro poltrone? Gravina porta a casa 400mila euro ogni anno, vi pare possibile che si dimette. Pace che l’Italia non vada ai Mondiali. In questo paese ormai è tutto consentito, tanto a noi interessa sapere che il Belgio va fuori. Che Mertens fa ancora parte di un gruppo di magnifici perdenti, perché il Belgio dopo due anni di primato nel ranking mondiale non hanno vinto niente. O vedere quel Koulibaly nel Senegal che mi fa quasi tenerezza, perché non ha niente a che vedere con quel mostruoso Kalidou che conosciamo noi. Lozano sicuramente torna a casa e oggi Adani che fa il pazzo per magnificare Messi. L’Argentina ha fatto due partite squallidissime, ha trovato il gol del suo fuoriclasse, ma è ben lontana dalla squadra che può vincere il Mondiale. In questo momento sono i fuoriclasse con Mbappe che tengono in vita la competizione, siamo alla ricerca di nuovi campioni, perché i vecchi non reggono più.