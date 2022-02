VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli ha il 20% di probabilità di vincere lo scudetto"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “Ieri era una partita scudetto senza ombra di dubbio, anche perché se il Napoli l’avesse persa sarebbe stato tagliato fuori dalla lotta per il titolo. Il pareggio non lascia tutto invariato, perché le possibilità del Napoli di lottare per il tricolore diminuiscono drasticamente. Infatti in un eventuale arrivo a due con l’Inter il Napoli perderebbe per via degli scontri diretti. Il pareggio però lascia il Napoli in corsa, chi lo nega è perché dimentica che nel calcio le sorprese sono tante. Ricordiamo che la Juve aveva 9 punti di vantaggio sulla Lazio e poi perse lo scudetto.

E’ chiaro che oggi con la vittoria del Milan sulla Samp le quote scudetto cambiano. Per me l’Inter ha il 50% di vincere il titolo, il Milan il 30% e il Napoli il 20%. L’Inter nel secondo tempo ha ancora dimostrato di essere la squadra più forte del campionato. Il Napoli è uscito fuori due volte nella ripresa, una volta per un errore di Barella e l’altra con Elmas, che però era in chiara posizione di fuorigioco. Anzi è stato un merito del Napoli quello di non farsi ribaltare come all’andata, ha dimostrato di essere forte contro questa Inter. I nerazzurri nel ritorno non stanno facendo un grande percorso, sta frenando dal punto di vista dei punteggi e quindi si può sperare. Se il Napoli mantiene questo passo può avere ancora le sue chance. La gente a Napoli oggi era un po’ dispiaciuta ma non delusa, c’è la consapevolezza che il Napoli c’è e che la corsa continua. Pensiamo positivo, il Napoli ha perso le ali, con Lozano e Politano infortunati, ma è forte e fa sperare bene almeno la qualificazione in Champions. Almeno rispetto alla Salernitana, che ha 0% di possibilità di salvarsi, ha ancora quote per lo scudetto”.