VIDEO - L’editoriale di Chiariello: “Turnover necessario, ma Spalletti ha ecceduto"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pari del Napoli con il Lecce nel suo consueto editoriale: “Ndombele non è in grande forma, si sta rilevando un giocatore in grande ritardo. Raspadori dovrebbe consentire il cambio di sistema di gioco e nel primo tempo il Napoli è andato in grande difficoltà. Però c’è stata un’intera ripresa dove si potevano mettere le cose a posto. Ed ora a Napoli i giudizi saranno come sempre eccessivi.

Kvara dopo due partite sembrava il nuovo fenomeno della Serie A. Ora dopo due partite, dove è stato pesantemente ingabbiato dagli avversari, lascia qualche perplessità perché eccede nei personalismi e viene ben marcato. Quindi bisogna mantenere una certa equità di giudizio. Sono giocatori nuovi, giovani, che devono farsi.

Secondo me il turnover era anche necessario, ma Spalletti ha ecceduto. A mio giudizio questa partita ci riporta con i piedi per terra, ma ci riporta anche ai problemi dell’anno scorso: in casa facevamo una fatica bestiale. Il pareggio di Firenze lo capisco, quello di stasera molto bene. E certamente se qualcuno pensava che il Napoli fosse diventato una corazzata, questo pane nero che il pareggio ci consegna ci fa capire che il percorso è lungo e difficile”.