VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Vittoria da grande squadra. A La Spezia la peggior Curva d'Italia"

"E' vero che lo Spezia mancava di tanti uomini compreso il suo allenatore in panchina, ma è anche vero che il Napoli ti induce all’errore".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli a La Spezia nel suo editoriale: “Passo da capolista, vittoria da grande squadra. Chi analizza una partita, guardando agli errori che accadono durante una partita deve studiare molto, perché non capisce che gli errori non nascono da soli ma sono indotti dalla forza dell’avversario. L’errore gratuito è una cosa rara. Il Napoli, per nulla trascendentale nel primo tempo, ha sempre tenuto il possesso palla e l’iniziativa cercando di sfondare la retroguardia spezzina che giocava molto bassa con tutti gli uomini, comprese le punte. E’ logico che quando 10 uomini giocano dietro la linea della palla è difficile scardinare una difesa, se non c’è un’invenzione individuale, con la capacità di aggirarli sulle fasce e di cercare la profondità, e bisogna tenere un ritmo alto.

Il Napoli stanca gli avversari. E' vero che lo Spezia mancava di tanti uomini compreso il suo allenatore in panchina, ma è anche vero che il Napoli ti induce all’errore. Nel secondo tempo lo Spezia è stato schiantato. Errore di Reca: rigore solare, errore clamoroso di Dragowski, ma Osimhen prende l’ascensore; errore in disimpegno di Caldara e Kvara regala il cioccolatino a Osimhen. La coppia Kvara-Osimhen procede a passo spedito, Osimhen capocannoniere a 16 reti sulla scia dei grandi centravanti del passato e può vincere la classifica del miglior bomber in A. A La Spezia il Napoli non ha rischiato nulla, Meret ha toccato due palloni abbastanza comodi nel finale per sporcarsi giusto i guanti, ha prodotto quelle palle gol necessarie per vincerla. L’abisso è esagerato, il Napoli 13 punti di vantaggio a 17 turni dalla fine. Solo il Napoli potrebbe perdere un titolo che ormai è quasi acquisito, sapendo che la squadra deve restare mentalizzata e proseguire il suo percorso.