VIDEO - La lezione di Fonseca: "Possesso? Per controllare la gara e difendere meglio senza abbassarci"

In un'intervista a DAZN, il tecnico della Roma Paulo Fonseca è stato interrogato sulla sua filosofia di gioco: "Possesso palla? E' la cosa migliore anche per difendere. Hai la sensazione di controllare la partita, metti l'altra squadra in stress, ma in Italia non è facile come altrove perché alcune squadre si trovano bene senza palla. Per esempio l'Inter non ha problemi ad abbassare le linee, si trovano bene lo stesso. Io non posso dire lo stesso della mia squadra, se non abbiamo la palla non ci troviamo bene".