VIDEO - Reja: "Spero Napoli possa fare come scorso anno, ma ha perso calciatori importanti"

Edy Reja, ct dell'Albania, ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi anche sul campionato.

TuttoNapoli.net

Edy Reja, ct dell'Albania, ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi anche sul campionato. "Il Napoli mi auguro possa far bene come lo scorso anno anche se sono andati via calciatori importanti. Ma lavorano per portare qualche giocatore e per rendere la squadra competitiva. Mi piace il Milan, ragiona anche molto sugli acquisti. Sono tutti elementi funzionali al progetto di Pioli".