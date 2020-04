VIDEO - Sentite Sarri: "Innamorato della Juve perché c'è tanto odio per noi, parlano di arbitri..."

"Cosa l'ha colpita nella sua avventura alla Juve?". Dopo Empoli, Napoli e Londra, Maurizio Sarri adesso vive a Torino e racconta il suo primo anno in bianconero in questi giorni di isolamento. E non manca di apprezzamenti,a questa precisa domanda, al club bianconero e, soprattutto, all'essere bianconero e tifoso di quei colori: "Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore e l’odio. Siamo circondati dall’amore in tutte le città in cui andiamo, ma anche da odio. Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà", le sue parole nel corso del programma "A Casa Con La Juve", in diretta sul canale Youtube del club bianconero. CLICCA QUI PER IL VIDEO.