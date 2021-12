VIDEO - Spalletti sui rientri: "Demme e Politano in crescita mentre Fabian-Insigne..."

Come stanno Politano e Demme dopo il Covid? Insigne e Fabian rientrano con l'Empoli? Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha risposto alla domanda sui recuperi degli infortunati nel corso della conferenza di vigilia della sfida di Europa League con il Leicester: "Sì, stanno meglio, hanno fatto degli allenamenti in più, il livello di risposta s'è alzato. Insigne e Fabian proviamo a recuperarli per domenica, ma non sarà facile". Di seguito le immagini.