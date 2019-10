VIDEO TN - ADL: "Fabian? Come Koulibaly, ho rifiutato 105mln ma prima o poi saremo costretti..."

Altro passaggio interessante dell'intervista che Aurelio De Laurentiis ha rilasciato ai vari media presenti all'esterno di Palazzo San Giacomo, tra cui Tuttonapoli.net. Il presidente azzurro s'è soffermato su Fabian e Koulibaly: "Fabian? E' sempre stato un top player. Se io dopo 15 anni mi convinto di pagare 30mln uno che sembrava uno sconosciuto... Un conto però è giocare in una nazionale ed un conto è giocare ogni 3 giorni in un club. Real e Barcellona? Io sono rimasto affezionato all'uomo Koulibaly e non l'ho venduto neanche a 105mln, ma arriverà un momento in cui saremo costretti a venderli. Ma c'è chi dice che non ci siamo rinforzati in difesa, dicendo il falso. Purtroppo alcuni opinionisti devono prendere soldi la sera in tv, devono fare ammuina".