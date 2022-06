Vidigal: "Olivera acquisto molto interessante, ma Mario Rui la spunterà anche stavolta"

"Mario Rui sarà ancora titolare? Ogni anno parliamo della stessa cosa, ma poi gioca sempre lui".

© foto di Federico De Luca

Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mario Rui sarà ancora titolare? Ogni anno parliamo della stessa cosa, ma poi gioca sempre lui. Olivera è un giocatore molto interessante, lo voleva anche il Benfica ma poi l’ha preso il Napoli. Sarà una difficoltà in più per Mario, ma credo che la spunterà ancora una volta”.