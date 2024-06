Vieri: "Poveri giocatori del Napoli, Conte senza coppe li farà correre tutti i giorni..."

L'ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti al 'Festival della Serie A' di Parma.

L'ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti al 'Festival della Serie A' di Parma commentando le prime novità in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Conte torna alla grande, perché è un grande allenatore. De Laurentiis è stato molto bravo a prenderlo. Il prossimo anno il suo Napoli lotterà per lo Scudetto. Nella negatività la cosa positiva è che gli azzurri non avranno le coppe. Poveri giocatori, Conte li avrà tutti i giorni e tutta la settimana a correre su e in giù per il campo. Sai quante grida? (ride, ndr)".

Come le sembra Marotta in versione presidente dell'Inter? "Marotta è un grande dirigente, farà un grande lavoro come sta già facendo da tempo all'Inter. I nerazzurri hanno costruito uno squadrone guardando anche i conti".

Dal Milan cosa si aspetta? "Vediamo cosa fanno... Zirzkee può sostituire Giroud? Giroud è bravo eh, fa gol... Zirkzee a Bologna ha fatto molto bene, vediamo se i rossoneri riescono a prenderlo, ma so che ci sono tante squadre".

Chiesa le piace? Lo vedrebbe bene con Conte al Napoli? "Se Chiesta sta bene, fa la differenza. Napoli? Io lo vedo bene con tutti, è un grande campione".