Vieri: "Roma-Napoli da pareggio. È finita 0-1 perché Osimhen l'ha vinta da solo"

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato del Napoli e della partita vinta contro la Roma: "Vedi che anche quando gioca male la squadra di Spalletti è più fluida di quella di Mourinho, ma per me la partita era da 0-0. È finita 1-0 solo perché Osimhen ha vinto la partita da solo, ha le qualità per fare la differenza e l'ha fatta. Spalletti non inserendo Raspadori e lasciandolo in campo ha detto: 'Questo è il mio centravanti'".