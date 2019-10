Vigliotti alza la pressione: "Bonus esauriti, con l'Hellas è vietato sbagliare"

Gianluca Vigliotti, noto giornalista, è intervenuto per commentare il match col Verona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è ovviamente superiore all'Hellas Verona e ha esaurito i bonus, non può permettersi di non conquistare i tre punti oggi. Poi bisognerà pensare al Salisburgo, un'altra partita importante. Un match in cui non si deve assolutamente perdere. Formazione? E' giusto che anche Younes abbia la sua chance in questa girandola di cambi, ma bisogna capire come sta Mertens e come stanno gli altri nazionali, con un occhio alla Champions di mercoledì".