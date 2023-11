Vigliotti: "Con Garcia c'era tensione, il bacio di Kvara a Mazzarri vale più di ogni cosa"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri ha trasferito immediatamente serenità alla squadra, per me non esiste nulla di tattico. L’unico quadro che vale più di ogni altro articolo televisivo è il bacio di Kvaratskhelia a Mazzarri. E’ bastato quello per capire che tipo di svolta è arrivata, poi il campo sarà sempre padrone.

La tensione con Garcia s’era anche acuita, la situazione peggiorava e i calciatori erano completamente incartati. Non sono in grado di emettere sentenze, ma il Napoli pagava dazio anche da un punto di vista fisico, era compassata la squadra”.