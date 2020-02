Vigliotti fiducioso: "Impossibile sottovalutare il Cagliari con l'ambiente che troverà il Napoli"

Gianluca Vigliotti, noto giornalista, si è proiettato alla prossima sfida del Napoli contro il Cagliari, parlando così a Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna essere fiduciosi, anche se abbiamo preso qualche botta nei denti. La trasferta di Cagliari non lascia adito a distrazioni. Sotto l'aspetto motivazionale non possono esserci cattive sorprese, visto l'ambiente che ci sarà lì. Vanno rivelate inoltre alcune assenze importanti in casa Cagliari, come quelle di Nainggolan, Faragò, Cacciatore e forse anche Rog. Queste cose mi fanno essere fiducioso".