Vigliotti: "Napoli in seconda fascia Champions, la terza è meglio dello scorso anno..."

Il Napoli ha conquistato l'accesso alla Champions League e andrà in seconda fascia, come lo scorso anno. A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', ha analizzato la situazione Gianluca Vigliotti, giornalista: “Fasce Champions? La terza fascia non ha la qualità dell'ultima edizione ed è una buona notizia per il Napoli. Gli azzurri prenderanno una squadra la top e soltanto lo Zenit è abbordabile. Le altre fasce vanno completate e squadre come il Lione potrebbe salire addirittura in seconda, se Porto e Ajax non dovessero qualificarsi dopo i preliminari. La quarta fascia comprende poi Genk, Atalanta, Dinamo Zagabria e simili: non dovrebbero esserci problemi. I sorteggi si terranno il 29 agosto".