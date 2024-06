Vigliotti: "Rinnovo Folorunsho? Spero che la trattativa non c'entri con gli altri giocatori di Giuffredi"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Kvaratskhelia mi sembra voglia mantenere il rapporto col Napoli, ha sempre speso delle buone parole per i napoletani e la squadra. Poi c'è un gran rapporto tra l'entourage di Kvaratskhelia ed il Calcio Napoli. Queste cose mi lasciano ottimista, la soluzione per tutti potrebbe essere il rinnovo con adeguamento e l'inserimento di una clausola, un po' come fatto con Osimhen. Folorunsho? Sono convinto che entrerà in pianta stabile nella rosa del Napoli, è un giocatore che ho seguito tantissimo sin dai tempi di Reggio Calabria. Poi è stato protagonista assoluto della salvezza del Verona, il suo iter è sempre stato in crescita ed il Napoli fa benissimo a puntarci. Mi auguro che la trattativa per il suo rinnovo sia scevra da quella che riguarda situazioni di altri giocatori.

Di Lorenzo? Spero solo non vada alla Juventus. Non so se il calciatore abbia sentito qualcuno della Juventus. Di Lorenzo ha detto che ora è concentrato sulla nazionale, mi farebbe strano che in questo momento qualcuno possa consentire di fare una telefonata nei confronti di un calciatore della nostra nazionale. Credo solo che questa storia abbia, ahimè, non sia ancora finita. Europei? La storia insegna che gli inglesi a fine anno arrivano sempre un po’ cotti, non a caso non vincono manifestazioni importanti da molto. La Francia è l’assoluta favorita, fa bene a preoccuparsi Nagelsmann della Germania. Occhio alla Scozia stasera, nell’ultimo periodo è cresciuta tantissimo”.