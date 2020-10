Virologa Capua: "Ci vorrà tempo per il vaccino. Spero nell'immunità di gregge"

La virologa, Ilaria Capua in una intervista al Corriere della sera, dice che “il vaccino non arriverà a breve” e aggiunge: “Bisogna arrivare all’immunità di gregge facendo girare il virus lentamente, perché, se gira troppo velocemente, invece dell’immunità di gregge avremo le pecore morte”.

La virologa è convinta che ci vuole tempo per una copertura totale: “Ad oggi un vaccino per il Covid innanzitutto non c’è, non abbiamo certezza che quelli che sono in via di sviluppo siano efficaci, non sappiamo neanche se l’efficacia possa essere raggiunta con una dose o se ce ne vorranno di più, perché alcuni coronavirus sono dei pessimi immunogeni”.