Viviani lancia Spinazzola: "Darà copertura, e se rivediamo quello di qualche anno fa..."

vedi letture

Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Politano e Kvaratskhelia non convocati? Sono due assenze importanti, due giocatori completamente recuperati da Conte. I risultati ottenuti arrivano dalla compattezza di squadra e dalla capacità di affrontare difficoltà di vario tipo. Vedremo quanto sarà forte il gruppo squadra del Napoli, ma sono sicuro che gli azzurri resteranno assolutamente competitivi.

Raspadori o Spinazzola? Il dinamismo di Spinazzola può garantire una copertura maggiore, spero proprio che lo Spinazzola di qualche anno fa potremmo rivederlo proprio a Napoli. Sarà una soluzione molto importante per il mister. Meret? Non ha mai goduto di una grande considerazione, veniva dopo grandi portieri che a Napoli hanno fatto bene. Meret è un giocatore di rendimento e nelle ultime stagioni sta innalzando anche il livello delle prestazioni. Dobbiamo continuare a sostenerlo. Scuffet? Ero ad Udine quando lo facemmo esordire a Bologna, dimostrò di avere grandissime qualità. Poi ci ha messo un po’, anche per il suo carattere da friuliano, a continuare sulla strada giusta. Ora sta risalendo la china e ne sono contento, non era facile risalire dopo ciò che gli era stato detto nella fase non positiva. Per il rapporto che c’è tra Meret e Scuffet credo si tratti di un fattore che vada a completare una rosa di alto livello come quella del Napoli”.