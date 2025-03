Viviano: “Il Napoli sarebbe a -12 dall'Inter se avesse giocato lo stesso numero di partite”

vedi letture

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare la corsa scudetto a tre che vede in lotta Inter, Napoli e Atalanta: "Se Inter e Napoli avessero giocato lo stesso numero di partite (con Champions League e Coppa Italia), i nerazzurri avrebbero avuto almeno 10-12 punti di vantaggio".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).